«المسابقات» تناقش ترتيبات الموسم الجديد

المصدر: (دبي - البيان)

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نظّمت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، أمس، ورشة العمل الفنية لمسابقات المراحل السنية، استعداداً للموسم الكروي الجديد 2022 - 2023، وذلك في إطار حرص الاتحاد على استطلاع آراء الأندية، والاستماع إلى المقترحات المختلفة، بما يتماشى مع عملية تطوير كرة القدم الإماراتية، وفق رؤية 2038.

وانطلقت أعمال الورشة بكلمة افتتاحية، قدمها أحمد يوسف بن درويش عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، رئيس لجنة المسابقات، رحب خلالها بالمشاركين في فعاليات ورشة العمل، وأكد حرص اتحاد الكرة على عقد هذه الورشة في ختام الموسم الرياضي، للتشاور مع ممثلي الأندية، والاستماع لمقترحاتهم ودراستها بشكل وافٍ، للاستفادة منها في عملية التطوير.

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