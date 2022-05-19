رياضيون: نعاهد محمد بن زايد على بذل الجهد لإعلاء شأن الوطن

المصدر: دبي - علي شدهان، فائز بجبوج، طلحة عبدالله، محمدفضل، إيهاب زهدي، وأحمد عيسى

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توالت ردود الأفعال السعيدة داخل الوسط الرياضي بمختلف مؤسساته، بتولّي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مقاليد حكم دولة الإمارات العربية المتحدة ـ خلفاً للمغفور له بإذن الله تعالى الشيخ خليفة بن زايد، طيب الله ثراه، وعاهد الوسط الرياضي بأكمله سموه على بذل كل ما يملك لإعلاء شأن الوطن في المجال الرياضي، لا سيما مع توجيهات سموه المستمرة بتوفير الرعاية والاهتمام للرياضيين.

رعاية

من جانبه، أكد الدكتور محمد عبد الله المر رئيس اتحاد ألعاب القوى، أن الرياضة الإماراتية تحظى بالدعم والرعاية والاهتمام من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وقائد مئوية النماء والازدهار، بتوفير جميع المعطيات التي تحقق استدامة التطور، واستراتيجية الرؤى المستقبلية لتحقيق الإنجازات الوطنية، بالتشارك والتعاون الذي يحقق النتائج الإيجابية وفق أفضل المؤشرات العالمية. وقال: نعمل على تنفيذ الخطط الكفيلة بقيادة رياضة ألعاب القوى إلى عكس الصورة المشرفة عن الوطن الغالي في جميع الأوقات والمناسبات، ولن ندخر جهداً لتأكيد قيمة العمل المخلص الذي يقودنا إلى تحقيق رؤية القيادة الرشيدة، بجانب حرص سموه على إعداد جيل رياضي متميز، واستثماره لخير الوطن وحاضره ومستقبله.

قيمة

بدوره، أكد محمد القبيسي، رئيس اتحاد الإمارات للبولينغ، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، قائد استثنائي، أحب وطنه بكل إخلاص، فأحبته كل الإمارات، شعباً وأرضاً، وعمل منذ الصغر من أجل إعلاء شأن الإمارات في مختلف المجالات، ومن بينها، المجال الرياضي، ما عزز من قيمة وشهرة وسمعة الوطن بين دول العالم. وأضاف القبيسي قائلاً: قطاع الشباب والرياضة من بين القطاعات، التي شهدت بصمات مؤثرة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، دعماً ورعاية ومتابعة، ما أثمر عن إنجازات كبرى.

مسيرة

كما أكد محمد مبارك المطيوعي رئيس اتحاد الإمارات للاسكواش، أن انتخاب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله، رئيساً لدولة الإمارات هو امتداد طبيعي لمسيرة الخير والعطاء الإماراتي التي بدأها المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، وسار على هديها المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رحمه الله. واعتبر المطيوعي أن الأسرة الرياضية كما هي غيرها من الأسر بجميع المناشط والفعاليات بدولتنا الحبيبة محظوظة لكون قائدنا وملهمنا صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

عطاء

وأكد مسلم العامري مدير عام قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة، أن من يستحق التهنئة شعب الإمارات والمقيمين على أرضها، لأن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، امتداد للوالد المؤسس الشيخ زايد بن سطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والمغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه. وقال العامري: نبارك لأنفسنا وكل من يعيش في الإمارات رئاسة سموه، لأنه صاحب عطاء غير محدود، ويكفي أنه القائد الوحيد في العالم الذي نجح في رفع معنويات الملايين من أبناء شعبه والمقيمين في أشد وأصعب أيام جائحة كورونا بكلمتين فقط عندما قال «لاتشلون هم»، وبالفعل منذ لحظتها لم نحمل هما وشعرنا بالراحة والأمان .

توهج

كما أشاد رجل الأعمال والقطب الأهلاوي عادل محمد الزرعوني بالدعم الكبير واللا محدود للرياضة الإماراتية من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، لجعل الإمارات رقماً صعباً يضعها في مصاف الدول الكبرى، منوهاً برؤية سموه التي قادت رياضة الجوجيتسو إلى منصات التتويج على المستوى القاري والعالمي، كما لا ننسى دعم سموه لجميع الألعاب الفردية والجماعية في جميع المؤسسات والهيئات الرياضية.

تطوير

كما قدم أحمد خليفة بن حماد المحلل الرياضي خالص التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بمناسبة تولي سموه رئاسة الدولة ليكون خير خلف لخير سلف، وأضاف بن حماد أن سموه له إسهامات كبيرة لا تحصى ولا تعد في تطوير الرياضة الإماراتية بكل أنشطتها ولا يخفى على أحد دعمه الكبير لرياضة الجوجيتسو التي أصبحت فيها الدولة هي عاصمة اللعبة بكل اقتدار، هذا إلى جانب حرصه على تفعيل وترسيخ الرياضات التراثية ورياضات الآباء والأجداد في نفوس شباب الوطن.

تراث

أكد خليفة ناصر السويدي أحد مؤسسي نادي العين، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، رياضي من طراز فريد، وأكبر داعم للرياضة، ونشأ محباً لرياضة الأجداد والتراث، ومارس مختلف الرياضات: كرة القدم والفروسية والدراجات، وغيرها، وقال: «إن مبايعة سموه رسمياً وشعبياً رئيساً لدولتنا تعدُّ ثقة بقدرته وحكمته لتكملة مسيرة البناء والعمران والنهضة والتنمية». وأضاف: استمرت أياديه البيضاء ممدودة للرياضة والرياضيين بالدعم السخي والتوجيهات المستمرة والمتابعة».

تنمية

وأكد علي كانو اللوغاني رئيس شركة كرة القدم بنادي اتحاد كلباء أن دولة الإمارات ماضية بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في مسيرة التميز والإنجاز، وتحقيق التنمية الشاملة وتعزيز ريادتها وتنافسيتها العالمية في مختلف المجالات، وبناء مستقبل أفضل للأجيال المقبلة، وقال: اهتمامات سموه الرياضية ستعزز من فرص أنديتنا ومنتخباتنا في المحافل الخارجية ومواصلة مشوار الإنجازات.

مستقبل

بدوره، أكد محمد جالبوت مدرب بفريق الكرة بنادي دبا الحصن، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، يملك من نظرة مستقبلية لتطوير دولة الإمارات نحو مستقبل باهر. وأضاف: سموه قريب من الرياضة والرياضيين دائماً، وحريص على تكريم أصحاب الإنجازات في كافة المجالات، ومنها القطاع الرياضي، ونتمنى أن تحقق الرياضة تحت قيادة سموه، المزيد من الإنجازات في كافة المحافل الإقليمية والدولية.

سعادة

وأوضح علي عبد الله علي بن حيدر نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد بناء الأجسام، أن أسرة بناء الأجسام واللياقة البدنية تغمرها السعادة بتولي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، رئاسة الدولة خير خلف لخير سلف، لقيادة الإمارات واتحادها في مسيرتها المقبلة لتحقيق طموح الإمارات دولة في مقدمة دول العالم تحت قيادة سموه ورؤيته الحكيمة.

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