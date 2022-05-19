سعود المعلا: مبادرات رئيس الدولة شملت كل الرياضات

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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أكد الشيخ سعود بن عبدالعزيز المعلا رئيس الاتحاد العربي للشطرنج، رئيس نادي الشارقة الثقافي للشطرنج أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، خير خلف لخير سلف وامتداد لمسيرة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وقال: صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، قائد ملهم ومعلم حكيم، أسهم في نهضة دولة الإمارات وجعلها ضمن الدول المتقدمة بفضل رؤيته الاستشرافية، وبتوليه رئاسة الدولة تواصل الإمارات مسيرتها نحو مرحلة جديدة من التقدم والازدهار والرقيّ واستكمال مسيرة التنمية والتمكين والانفتاح على العالم.

وأكد المعلا أن إسهامات سموه في دعم الرياضة والرياضيين عديدة وشملت مبادرات سموه كل الرياضات، ما أسهم في تحقيق إنجازات تاريخية لرياضة الإمارات في الصعد والمستويات كافة، وأضاف: يحرص سموه دائماً على تحفيز الرياضيين وحثهم على التميز وتمثيل الدولة بأفضل صورة في جميع المحافل الخارجية، كما يحرص على استقبال الأبطال وتكريمهم من أجل البقاء على القمة ومواصلة تشريف رياضة الإمارات. وتابع قائلاً: دعم سموه واهتمامه بالرياضة كان له دور كبير في تطور رياضة الإمارات على مستوى المنافسة وكذلك من ناحية استضافة أكبر الأحداث والفعاليات الرياضية في العالم.

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