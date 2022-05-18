مسابقات اتحاد الكرة تُناقش ترتيبات الموسم الجديد 2022-2023

المصدر: البيان

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نظمت لجنة المسابقات باتحاد الكرة اليوم ورشة العمل الفنية لمسابقات المراحل السنية استعداداً للموسم الكروي الجديد 2022- 2023، وذلك في إطار حرص الاتحاد على استطلاع آراء الأندية، والاستماع إلى المقترحات المختلفة، بما يتماشى مع عملية تطوير كرة القدم الإماراتية وفق رؤية 2038.

وانطلقت أعمال الورشة بكلمة افتتاحية قدمها أحمد يوسف بن درويش، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، رئيس لجنة المسابقات رحب خلالها بالمشاركين في فعاليات ورشة العمل، وأكد حرص اتحاد الكرة على عقد هذه الورشة في ختام الموسم الرياضي للتشاور مع ممثلي الأندية والاستماع لمقترحاتهم ودراستها بشكل واف، للاستفادة منها في عملية التطوير.

واستعرضت الورشة، التي حفلت بالمداخلات الهادفة والبناءة لممثلي الأندية ، مسابقات المراحل السنية للموسم المقبل 2022- 2023، وأعداد اللاعبين المشاركين في كل مسابقة، بجانب نظام المسابقات كل على حدة، حسب الفئات العمرية، وأجندة الموسم الجديد، والمواعيد المقترحة لانطلاق المسابقات، بجانب النقاش حول مشاركة وأعداد اللاعبين المقيمين والمواليد.

وأشاد المشاركون باهتمام اتحاد الكرة في تطوير المسابقات الكروية، وحرصه على مناقشة وتبادل الآراء والمقترحات مع الأندية بعد ختام مسابقات المراحل السنية، بهدف تحقيق التطور الذي يُلبي تطلعات الجميع, ويسهم في التكوين الصحيح للاعبين المشاركين في مسابقات الفئات السنية، الذين يُمثلون مستقبل كرة القدم الإماراتية.

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