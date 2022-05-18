خورفكان يؤمن بقاءه والجزيرة «خارج الخدمة»

المصدر: خورفكان - محمد فضل

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ضرب خورفكان أكثر من عصفور بحجر الفوز على الجزيرة بنتيجة 2-1 خلال الجولة 24 من دوري أدنوك للمحترفين، وجاء هدفا النسور من ركلتي جزاء عن طريق البرازيلي المتألق دودو.

فيما أحرز هدف الضيوف اللاعب المحترف هيرمان، ونجح المدرب عبدالمجيد النمر في إعادة البسمة إلى شفاه جماهير النادي التي عانت مرارة الهزائم المتتالية في عهد المدرب المقال قبل أيام الأرجنتيني كالديرون.

والذي لم يكن على مستوى التطلعات على الرغم من منحه الفرصة كاملة من قبل شركة كرة القدم وتوليه قيادة الفريق في عدد من المباريات دون أن يحقق النتائج المأمولة ليغادر قلعة خورفكان من الباب الضيق وقبيل نهاية عقده والذي ينتهي في يونيو المقبل، كما أن نسور خورفكان وبعد الفوز على فخر أبوظبي بطل النسخة الماضية من الدوري والذي ظهر «خارج الخدمة» في اللقاء، استطاعوا تأكيد بقائهم موسماً رابعاً على التوالي في دوري المحترفين.

وفي المقابل، فإن فريق الجزيرة والذي غاب عنه عدد كبير من كبار نجومه على رأسهم الهداف التاريخي للدوري والنادي علي مبخوت بسبب الإصابة، فقد افتقد مدربه الهولندي مارسيل كايزر البوصلة ليواصل الأداء الغريب إلى جانب تأثر فريقه بالهزيمة القاسية بخمسة أهداف أمام العين المتوج باللقب قبل جولة، وبات مركز الوصافة الذي يبحث عنه الجزيرة يبتعد خطوة جديد من الفريق بعد التراجع للمركز الرابع برصيد 45 نقطة خلف العنابي الذي يمتلك 49 نقطة وسيلتقي الفريقان خلال الجولة المقبلة يوم السبت المقبل.

فرص

بدوره قال عبدالمجيد النمر مدرب خورفكان: حققنا الفوز بعد سلسلة من النتائج السلبية للنسور في الجولات الماضية وفريقي كأن الطرف الأفضل في الشوط الأول وحصلنا على أكثر من فرصة سانحة للتسجيل، وأضاف قائلاً: الاستراتيجية التي رسمناها قبل المباراة وفق فيها اللاعبون وأتمنى أن يكون الفوز حافزاً لهم خلال مباراتي كلباء وشباب الأهلي في ختام الدوري.

من جانبه، عزا الهولندي مارسيل كايزر مدرب الجزيرة، هزيمة فريقه للتعب والإرهاق اللذين تعرض لهما لاعبو الجزيرة في موسم طويل ومعقد لعبنا فيه في ثلاث بطولات محلية إلى جانب المشاركة في كأس العالم للأندية ودوري أبطال آسيا على مستوى المجموعات فمن الطبيعي أن يتراجع أداء الفريق، وتابع: أمام خورفكان قدمنا مستوى جيداً بشكل عام ولعبنا بتشكيلة معظمها من اللاعبين صغار السن وذلك بسبب تفشي الإصابات وسط الفريق، واستحوذنا بشكل كبير على الكرة وتقدمنا للأمام لكن خورفكان عاقبنا على خطأين وكسب المباراة والنقاط.

ووصف كايزر الإصابات التي ضربت صفوف الفريق بالمؤثرة وهو أمر متوقع بعد مشاركة فريقنا في أكثر من 4 بطولات في وقت وجيز، وأمام الجزيرة مباراتان لإنهاء الموسم في أفضل مركز وأتمنى أن تكون خسارة مباراة اليوم درساً للاعبين.

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