الصقور يودع دوري المحترفين.. كلاكيت رابع مرة

المصدر: رأس الخيمة - أحمد عيسى

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ودع الصقور دوري المحترفين، عائداً إلى دوري الدرجة الأولى للمرة الرابعة في تاريخ مشاركاته بالدوري بالمحترفين الذي ظهر فيه خلال 9 نسخ من مجموع 13 نسخة في عهد الاحتراف، وجاء هبوط الصقور قبل جولتين من نهاية المنافسة بعد خسارته أول من أمس أمام العروبة بهدف من ركلة جزاء كتب رسمياً نهاية محاولاته وتمسك بالبقاء في دوري الأضواء والشهرة.

وتوقف رصيد الصقور بنهاية الجولة 24 في 10 نقاط فقط نالها بفوزين على عجمان وخورفكان و4 تعادلات أمام كلباء والشارقة والظفرة وبني ياس، والخسارة في 18 مباراة، بعد أن تأثر بالبدايات السلبية، حيث تعرض لتسع هزائم متتالية مع انطلاق مشوار المنافسة، وأحرز أول نقطة في الجولة العاشرة.

وشارك في قيادة الصقور فنياً خلال البطولة 3 مدربين، بداية بالمغربي طارق السكتيوي الذي أشرف على تدريب الفريق في 11 جولة حقق خلالها نقطة واحدة، وخلفه المصري أيمن الرمادي من الجولة 12 حتى الجولة 21 حصد خلالها 8 نقاط، وتولى المهمة بعده الإماراتي بدر طبيب الذي عمل مساعداً للمدرب منذ بداية الموسم وحصل طبيب على نقطة خلال المباريات الثلاث الماضية.

أسباب الهبوط

ويعتبر ضعف مردود اللاعبين الأجانب، أقوى أسباب هبوط «الصقور»، حيث قدم الأجانب مستوى متواضعاً مع الفريق دون استثناء، بقيادة المهاجم جوزيف قنادو الذي شارك في 22 مباراة واكتفى بإحراز 6 أهداف فقط، بجانب تواضع مردود الجزائري زكريا بولحية وادرلين ريس وآدم النفاتي قبل أن يتم الاستغناء عنه، مع أداء متوسط من المغربي وليد صبار.

ومن الأسباب التي قادت الفريق إلى الهبوط بداية الإعداد المتأخر، قبل 3 أسابيع فقط من انطلاق الموسم الشيء الذي انعكس سلباً على بداياته ما أدى إلى الإحباط واستمرار الهزائم، إضافة إلى عدم استقرار التشكيلة نتيجة الإصابات المستمرة.

وعلى الرغم من ضعف مردود الأجانب لكن «الصقور» ظهر في العديد من المباريات بمستوى متميز وكان نداً أمام فرق المقدمة، وعابه عدم وجود مهاجم يترجم الفرص إلى أهداف، وهي المشكلة الأكبر التي ظلت تواجه الفريق منذ بداية الموسم والتي أثرت بشكل مباشر على نتائج الفريق وأفقدته العديد من النقاط.

مكاسب الصقور

وعلى الرغم من مغادرته لدوري المحترفين ونتائجه السلبية، قدم الصقور العديد من الوجوه الشابة المتميزة وأتاح الفرصة لصغار السن وهي من أكبر المكاسب التي خرج بها الفريق، مثل فهد بدر، يعقوب يوسف، سلطان قاسم، أيضاً أحمد محمود، فارس خليل، سهيل المطوع حارس المرمى الذي توج 3 مرات بجائزة أفضل لاعب في جولات الدوري، بجانب تألق عدد من اللاعبين أصحاب الخبرة مثل خالد عمبر، وفراس صالح أحد أفضل لاعبي الفريق في الموسم الحالي مع المقيم ليثيري سيلفا.

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