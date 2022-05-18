إيسايلا: أشعر بالتعب بسبب هذا الموسم الصعب

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اعترف الروماني دانييل إيسايلا مدرب بني ياس أن فريقه استحق الخسارة أمام الشارقة الذي نجح في تقديم مباراة من جانب واحد وفاز على السماوي برباعية نظيفة.

وقال إيسايلا في تصريحاته في المؤتمر الصحافي عقب اللقاء: «أشعر بالتعب ليس بسبب مباراة الشارقة ولكن بسبب هذا الموسم الصعب على بني ياس، فقد كان هناك فريق واحد فقط في أرض الملعب وامتلك حافزاً أكبر وهو فريق الشارقة الذي استحق الفوز عن جدارة».

وأضاف: «لا أبحث عن أعذار بسبب الغيابات في صفوف الفريق، حيث افتقدنا غاستون سواريز للإيقاف، وخميس صالح إسماعيل الذي لم يتدرب مع الفريق آخر 4 أيام للانضمام للخدمة، إلى جانب إصابة جواو فيكتور وأحمد شحدة أبو ناموس، لذلك ليس سهلاً أن تواجه فريقاً مثل الشارقة وأحد أفضل فرق الدوري هذا الموسم من دون هذا العدد من اللاعبين الأساسيين».

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ونجح الشارقة تحت قيادة مدربه الروماني أولاريو كوزمين في مواصلة سلسلة انتصاراته بالفوز السادس على التوالي في دوري أدنوك للمحترفين، ليعزز الفريق من تواجده في مركز الوصافة بفارق نقطتين عن الوحدة.

وقدم الشارقة أداءً قوياً وسيطر بالكامل على المباراة ليدك شباك حارس بني ياس فهد الظنحاني بأربعة أهداف.

في المقابل تواصل تراجع بني ياس للمباراة الخامسة على التوالي التي لم يتذوق فيها طعم الفوز وسط علامات استفهام على أداء الفريق الذي عانى في المباريات الأخيرة، رغم أنه كاد يقترب من المركز الخامس قبل جولات عدة من المسابقة.

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