غريغوري: الوحدة جمع النقاط الأكثر في آخر 10 سنوات

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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قال الفرنسي غريغوري دوفرنيس مدرب الوحدة إنه فخور بما حققه مع لاعبي العنابي والطاقم الفني خلال الموسم الحالي، وتحقيق الفريق لأعلى عدد من النقاط خلال أكثر من 10 سنوات على التوالي في دوري المحترفين.

ووصل الوحدة إلى 49 نقطة في المركز الثالث في جدول الترتيب بعد فوزه على اتحاد كلباء أول من أمس في الجولة 24 من دوري أدنوك للمحترفين، ولا يزال يملك أمل المنافسة على إنهاء الموسم في مركز الوصافة في صراعه مع الشارقة.

وأضاف غريغوري في المؤتمر الصحافي عقب اللقاء: «رغم البداية غير الموفقة للفريق هذا الموسم، والتي لم تكن تحت إدارتي وخسارة عدد كبير من النقاط استطعنا العودة والمنافسة بقوة خلال الموسم، وأيضاً تحقيق رقم قياسي مقارنة بما تحقق في آخر عشر سنوات».

وتابع: «فخور بالعمل الذي قمت به هنا مع مجموعة اللاعبين والطاقم الفني، وأمامنا مباراتان لتحقيق نقاط أكثر».

هدف

وشدد على أن الوحدة سيقاتل من أجل إنهاء الموسم في وصافة الترتيب وبأفضل صورة ممكنة بعد عودة الفريق للانتصارات عقب السقوط أمام الشارقة والتعادل مع عجمان قبل استعادة نغمة الانتصارات بالفوز على كلباء.

وأوضح أنه أخبر اللاعبين أن السيناريو قد يكون مشابهاً لما حصل في الدور الأول بالخسارة أمام كلباء وبعدها تعادل صعب ضد الجزيرة ثم عودة قوية والآن خسرنا من الشارقة وتعادلنا مع عجمان ويجب أن نعود بقوة، واللاعبون أظهروا جدية كبيرة طوال اللقاء، والفريق استحق الفوز رغم تراجع الأداء الطفيف في الشوط الثاني.

ويعد وصول الوحدة إلى 49 نقطة في الدوري هو ثاني أكبر عدد من النقاط يحصل عليها الفريق في دوري المحترفين بعدما حقق 58 نقطة في موسم 2009-2010 الذي حصد خلاله لقب الدوري.

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