طاقم أوزبكي يُدير مواجهة الإمارات وأستراليا بالملحق الآسيوي

المصدر: البيان

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عين الاتحاد الدولي لكرة القدم طاقم تحكيم أوزبكي لإدارة مباراة منتخب الإمارات مع نظيره الأسترالي المقررة في العاصمة القطرية الدوحة يوم السابع من شهر يونيو المقبل ضمن الملحق الآسيوي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2022 .

ويضم الطاقم ايلجير تانتاشي ( حكم ساحة ) أندريه تسابنكوف ( مساعد أول ) تيمور جاينولين ( مساعد ثان ) هيونغ جين من كوريا الجنوبية ( حكماً رابعاً ) محمد تقي من سنغافورة ( حكم فيديو ) مينغ فو من الصين ( مساعد حكم فيديو مساعد ) .

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