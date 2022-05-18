راشد بن حميد يُشارك في كونجرس الاتحاد الآسيوي الـ32

المصدر: البيان

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شارك اتحاد الإمارات لكرة القدم برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، في كونجرس الاتحاد الآسيوي الـ32، الذي عقد بتقنية الاتصال المرئي "عن بعد"، ظهر اليوم الأربعاء، وشارك في الاجتماع أيضاً عبد الله ناصر الجنيبي النائب الأول لرئيس الاتحاد، رئيس رابطة المحترفين، ومحمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام للاتحاد.

وعقد الكونجرس بحضور الشيخ سلمان بن إبراهيم، رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، والسويسري جياني إينفانتينو رئيس الفيفا، وحضره جميع الاتحادات الوطنية في القارة.

وأشاد الشيخ راشد بن حميد بالاتحاد الآسيوي، والعمل الكبير الذي شهدته الكرة الآسيوية خلال الأعوام الماضية، لا سيما في جوانب التطوير والنهوض بمختلف أوجه العمل الفني والإداري والتنظيمي الآسيوي، ووفق التقارير المرفقة، التي تم عرضها خلال اجتماع الكونجرس .

وكان الاتحاد الآسيوي قد اختار محمد عبدالله هزام الظاهري، الأمين العام لاتحاد الإمارات لكرة القدم، لمراجعة وتدقيق محضر اجتماع الجمعية العمومية .

وشهد الاجتماع موافقة الأغلبية على التقرير المالي للاتحاد القاري، الذي شهد طفرة إيجابية، لا سيما من ناحية تعزيز الإيرادات، كما شهد موافقة أغلبية الاتحادات الحاضرة على مقترح يمنح المكتب التنفيذي الآسيوي، صلاحية اختيار دولة مستضيفة لكأس آسيا 2023، بديلة للصين، التي أعلنت انسحابها من التنظيم.

من جهته، شدد الشيخ راشد بن حميد على أن اتحاد الإمارات العربية المتحدة، يعمل يدًا بيد مع شركائه في الاتحاد الآسيوي والفيفا، للاستمرار بالتطوير، بما يتماشى مع استراتيجية الاتحاد، فضلا عن استمرار العلاقات القوية والمتينة بينه وبين الاتحاد القاري والدولي، مشيرا إلى مساندة الإمارات لكافة ملفات الاتحاد الآسيوي .

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