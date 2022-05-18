تأجيل نهائي الكأس الغالية للموسم المقبل

المصدر: دبي- العوضي النمر

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تأكيداً على توفير كل عوامل النجاح أمام المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، لأداء الملحق الآسيوي أمام أستراليا يوم 7 يونيو المقبل في الدوحة، في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022، قرر اتحاد الكرة إقامة المباراة النهائية لبطولة كأس رئيس الدولة المقرر إقامته بين الوحدة والشارقة في 25 مايو الجاري على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين إلى الموسم المقبل.

وسوف يتم التنسيق بين اتحاد الكرة ورابطة المحترفين لتحديد الموعد الجديد وفق الرزنامة الجاري وضع التصور المبدئي لها للموسم الكروي المقبل، والذي سيشهد العديد من المشاركات القارية مثل بطولة غرب آسيا خليجي 25 ونهائيات كأس العالم وكأس آسيا 2023، لذلك يتوقع أن يكون موسماً استثنائياً بكل المقاييس.

وبناءً على ذلك أجرت رابطة المحترفين تعديل موعد الجولة 26 والأخيرة، لدوري أدنوك، لتقام يومي 25 و26 مايو الجاري، بدلاً من الموعد المحدد مسبقاً (28 و29 مايو)، فيما تقام الجولة 25، يومي 21 و22 من الشهر الجاري.

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