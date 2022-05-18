ورشة عمل للمراحل السنية الكروية اليوم

المصدر: (دبي - العوضي النمر)

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ينظم اتحاد كرة القدم، صباح اليوم، ورشة عمل عن مسابقات المراحل السنية للموسم الرياضي المقبل 2022-2023، بمشاركة المديرين الفنيين ومشرفي فرق المراحل السنية بأندية الدولة.

وتهدف ورشة للتشاور مع الأندية فيما يخص تحديد الفئات السنية المعتمدة لجميع مسابقات المراحل للموسم الرياضي المقبل، وأعداد اللاعبين المسجلين في كل فئة ، بالإضافة لنظام تلك المسابقات ومواعيد انطلاقها، والتوزيع الزمني لمبارياتها على مدار الموسم. كما سيتم التطرق لمشاركتهم في الفئات السنية الأعلى، ومشاركة اللاعبين المقيمين ومواليد الدولة.

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