جمعة العبدولي: «النواخذة» يقترب من تجديد عقد زوران

المصدر: (الفجيرة – محمد فضل)

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشف جمعة حمدان العبدولي عضو مجلس إدارة نادي دبا الفجيرة، مدير الفريق الأول للكرة بالنادي عن اقتراب شركة كرة القدم بالنادي من تجديد عقد المدرب الصربي زوران بيجوفيتش، مشيراً إلى أنه تبقى القليل من التفاصيل على توقيع العقد الجديد مع المدرب الذي قاد النواخذة للصعود إلى دوري أدنوك للمحترفين.

وأشار العبدولي إلى أن الإدارة جددت عقود 4 لاعبين هم عامر عمر والبرازيلي روجر وإبراهيم المنصوري وخالد البلوشي، وهناك مفاوضات تتم حالياً مع عدد مع اللاعبين الأجانب بشأن تجديد عقودهم لموسم آخر، ومن بينهم البرازيلي دييغو داسيلفا هداف الفريق وهداف دوري الدرجة الأولى للموسم الحالي بـ 27 هدفاً.

وقال العبدولي: دبا الفجيرة عانى كثيراً في المواسم السابقة من رحيل عدد من نجومه ومع نهاية كل موسم كان يغادر الفريق أكثر من 5 لاعبين، ولذلك كان من الصعوبة أن تبني فريقاً جديداً، ولذلك أتمنى المحافظة على هؤلاء اللاعبين، خصوصاً وأن المنافسة ستكون صعبة في دوري المحترفين، معرباً عن أمله في المحافظة على اللاعبين وعلى التوليفة الموجودة حالياً مع إضافات بسيطة، وأشار إلى أن «النواخذة» قادم لتحدي أندية المحترفين، وأقول لهم «ديروا بالكم» من النواخذة.

وفيما يتعلق بترتيبات الموسم الكروي المقبل وبدء التجمع أشار العبدولي إلى أن إدارة الشركة في حالة اجتماعات دائمة لمناقشة كل التفاصيل المتعلقة بالموسم الكروي الجديد، والذي سيدخله النواخذة بمعنويات فوزهم بدرع دوري الدرجة الأولى وصعوده للمرة الثالثة في عصر الاحتراف.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز