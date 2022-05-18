فيتنام تجهز الأولمبي لـ«آسيوية أوزبكستان»

المصدر: (دبي - العوضي النمر)

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يعود الأبيض الوطني الأولمبي للتجمع 24 مايو الجاري في مدينة دبي، استعداداً للمشاركة في نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً 2022 المقرر إقامتها في أوزبكستان، بمدينتي طشقند وقرشي، خلال الفترة من 1 إلى 19 يونيو المقبل، حيث يلعب الأبيض في المجموعة الرابعة التي تعد أقوى مجموعات البطولة، وتضم السعودية وصيف حامل اللقب في النسخة الماضية، واليابان وطاجيكستان.

ومن المقرر أن يلعب الأبيض خلال معسكره المحلي مباراة ودية مع نظيره فيتنام يوم 28 من الشهر الحالي تكون بمثابة بروفة نهائية يطمئن من خلالها الجهاز الفني على جاهزية اللاعبين.

وعقب المباراة الودية ستغادر بعثة الأولمبي البلاد يوم 29 متوجهة إلى العاصمة الأوزبكية طشقند للاستعداد لانطلاقة البطولة.

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