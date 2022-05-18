«الصقور» يودّع دوري المحترفين

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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أقيمت أمس 7 مباريات ضمن الجولة الـ 24 لدوري أدنوك للمحترفين، وجاء اللقاء الأبرز بين فريقي العروبة والإمارات، والذي منح من خلاله العروبة، تأشيرة مغادرة الدوري لفريق الإمارات «الصقور» بعد الفوز عليه 1- صفر.

وجاء فوز العروبة الأغلى له ليرفع رصيده إلى 17 نقطة في المركز قبل الأخير، بفارق نقطة واحدة عن الظفرة الذي يحتل المركز 12،.فيما توقف رصيد الصقور عند 10 نقاط ليتأكد هبوطه رسمياً إلى دوري الدرجة الأولى قبل جولتين من النهاية.

رغبة

وفي اللقاء الثاني، ألحق فريق عجمان الأول لكرة القدم، خسارة ساحقة بمضيفه الوصل بأربعة أهداف لهدفين، وذلك في غضون 33 دقيقة فقط. سجل رباعية عجمان، سعيد جاسم «ق6»، ومحمد فراس «ق13 و33»، ووليد ازارو «25»، فيما سجل ثنائية الوصل، علي صالح «ق2»، والكسندر «ق43»، ليرفع عجمان رصيده إلى النقطة 32، وهو نفس رصيد الوصل.

خسارة

وفي ثالث اللقاءات، تأزم موقف الظفرة في صراعه على البقاء في دوري أدنوك للمحترفين، بعد خسارته أمام ضيفه شباب الأهلي، بهدف مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعتهما أمس، على أرضية استاد حمدان بن زايد، وتوقف رصيد الظفرة عند 18 نقطة في المركز الثاني عشر..

صدارة

من جهته، عزّز العين بطل الدوري صدارته بفوز جديد تحقق على حساب النصر بهدف دون رد لجوانكا في الدقيقة 61 في المباراة التي جمعتهما على استاد آل مكتوم، وبهذه النتيجة رفع الزعيم رصيده في الصدارة إلى 61 نقطة مقابل 32 نقطة للعميد في المركز السابع.

كما حقق خورفكان فوزاً غالياً ومتأخراً على ضيفه الجزيرة بنتيجة 2-1 خلال المباراة التي جمعتها بملعب صقر بن محمد القاسمي في خورفكان ليؤكد النسور بقائه رسمياً في دوري ادنوك للمحترفين للموسم الرابع على الثالث بعد وصوله إلى النقطة 25 فيما تجمد الجزيرة عند 45 نقطة.

بداية

واستعاد الوحدة ذاكرة الانتصارات بعد جولتين لم يتذوق فيهما طعم الفوز عقب تغلبه على ضيفه اتحاد كلباء بهدفين نظيفين على استاد آل نهيان. ورفع الوحدة رصيده إلى 49 نقطة في المركز الثالث في جدول الترتيب، وتوقف رصيد اتحاد كلباء عند 27 نقطة في المركز العاشر، وجاءت ثنائية العنابي عن طريق فابيو مارتينز (28) و جواو بيدرو (39).

وفي آخر اللقاءات، حقق الشارقة فوزاً عريضاً بأربعة أهداف مقابل لا شيء على حساب مضيفه بني ياس في المباراة التي جرت على ملعب السماوي بالشامخة، وحافظ الشارقة على وصافة الدوري بعدما رفع رصيده إلى 51 نقطة محققاً فوزه السادس على التوالي في المسابقة، فيما تراجع بني ياس إلى المركز التاسع بعد أن توقف رصيده عند 30 نقطة، ولم يتذوق طعم الفوز للمباراة الخامسة على التوالي.

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