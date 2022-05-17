الوحدة يتخطى اتحاد كلباء بثنائية فابيو وبيدرو

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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استعاد الوحدة ذاكرة الانتصارات بعد جولتين لم يتذوق فيهما طعم الفوز عقب تغلبه على ضيفه اتحاد كلباء بهدفين نظيفين على استاد آل نهيان في الجولة 24 من دوري أدنوك للمحترفين.

ورفع الوحدة رصيده إلى 49 نقطة في المركز الثالث في جدول الترتيب، وتوقف رصيد اتحاد كلباء عند 27 نقطة في المركز العاشر.

جاءت ثنائية العنابي عن طريق فابيو مارتينز (28) وجواو بيدرو (39).

ورغم البداية القوية من جانب اتحاد كلباء الذي كاد أن يسجل بعد مرور 52 ثانية بعدما ارتدت كرة أحمد جشك من القائم، وأضاع فرصة أخرى محققة عن طريق بايرون في الدقيقة 19، إلا أن الوحدة استطاع أن يعود لأجواء اللقاء ويسجل هدفه الأول بتسديدة مارتينز على يسار حارس «النمور».

ومن مجهود فردي نجح جواو بيدرو في إضافة الهدف الثاني بعدما تسلم الكرة في الثلث الأخيرة وراوغ المدافع وحاول لعبها عرضية إلى خريبين ولكنها ارتدت أمامه مرة أخرى ليضعها برأسه في الشباك.

وأشهر حكم المباراة، أحمد عيسى، البطاقة الحمراء في وجه البديل عبد الله حمد الذي دخل في الشوط الثاني في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل من الضائع.

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