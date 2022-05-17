ركلتا جزاء تنقذان خورفكان أمام الجزيرة

المصدر: خورفكان – محمد فضل، تصوير – زيشان أحمد

ت + ت - الحجم الطبيعي



حقق خورفكان فوزاً غالياً ومتأخراً على ضيفه الجزيرة بنتيجة 2-1 خلال المباراة التي جمعتها بملعب صقر بن محمد القاسمي في خورفكان ليؤكد النسور بقاءه رسمياً في دوري أدنوك للمحترفين للموسم الرابع على الثالث بعد وصوله إلى النقطة 25، فيما تجمد الجزيرة عند 45 نقطة وتعرض فخر أبوظبي للهزيمة الثانية على التوالي أحرز ثنائية خورفكان لاعبه البرازيلي رفائيل دودو من ركلتي جزاء على مدار الشوطين في الدقيقتين 10- 95، وأحرز يتيمة الجزيرة لاعبه نيفانا هيرمان في الدقيقة 64 وأكمل الجزيرة المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد كوليبالي في الوقت بدل الضائع.

تقدم مبكر

ولم تمضِ على انطلاقة مباراة خورفكان والجزيرة سوى 10 دقائق ليقوم حكم اللقاء حمد يوسف باحتساب ركلة جزاء بعد أن تعمد هيرمان لاعب الجزيرة هيرمان لمس الكرة بيده داخل المنطقة «المحرمة» ليتم احتساب ركلة جزاء تصدّى لها البرازيلي دودو محرزاً هدف التقدم للنسور بعد أن وضع الكرة في منتصف مرمى الحارس علي خصيف الذي تحرك نحو الزاوية اليمنى دون جدوى، واستفز الهدف رفاق عبد الله رمضان الذي أطلق قذيفة صاروخية جانبت مرمى حارس خورفكان زايد الحمادي في الدقيقة 15، ومع نهاية الشوط الأول تبادل لاعبو الفريقين الهجمات وكان واضحاً السيطرة المطلقة لخورفكان الذي كان الأوفر هجوماً على مرمى خصيف الذي وقف سداً منيعاً أمام تحركات لاعبي النسور، فضلاً عن تألق رباعي الدفاع ليسفر هذا الشوط عن تقدم خورفكان بهدف دون رد.

إدراك التعادل

وفي شوط اللاعبين كشر الجزيرة عن أنيابه وتمكن هيرمان لاعب الجزيرة والمتسبب في ركلة جزاء خورفكان من إدراك التعادل لمصلحة فريقه بعد أن سجل هدفاً بطريقة رائعة في الدقيقة 64، وأضاف البديل علي المعمري هدف الجزيرة الثاني والذي تم إلغاؤه بعد عودة الحكم لغرفة «الفار» بسبب التسلل، وتتطاير الفرص تباعاً من قبل لاعبي خورفكان الذي أهدر له البرازيلي جيسوس كايكي أكثر من فرصة مضمونة أمام المرمى لم تتم ترجمتها بنجاح إلى أهداف.

هدف الفوز

وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع المقدر بخمس دقائق تمكن دودو من تسجيل هدف الفوز الغالي من ركلة جزاء تسبب فيها كوليبالي الذي عرقل مهاجم خورفكان البديل جمال معروف من الخلف ليغادر المباراة مطروداً وينتهي اللقاء بفوز غالٍ لخورفكان 2-1.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز