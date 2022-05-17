الشارقة يمطر شباك بني ياس برباعية

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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حقق الشارقة فوزاً عريضاً بأربعة أهداف مقابل لا شيء على حساب مضيفه بني ياس في المباراة التي جرت على ملعب السماوي بالشامخة في ختام مباريات الجولة 24 من دوري أدنوك للمحترفين.

وحافظ الشارقة على وصافة الدوري بعدما رفع رصيده إلى 51 نقطة محققاً فوزه السادس على التوالي في المسابقة، فيما تراجع بني ياس إلى المركز التاسع بعد أن توقف رصيده عند 30 نقطة، ولم يتذوق طعم الفوز للمباراة الخامسة على التوالي.

ولم يجد الشارقة صعوبة في حسم المباراة في ظل حالة «التوهان» والتراجع الكبيرة للاعبي بني ياس، مستغلاً سوء حالة دفاع أصحاب الأرض.

حسم الشارقة المباراة من الشوط الأول الذي انتهى بثلاثية، إذ افتتح لوان بيريرا التسجيل مبكراً لـ «الملك» في الدقيقة الرابعة.

وأضاف كايو لوكاس الهدف الثاني للضيوف في الدقيقة 18 بعدما وصلته الكرة على حدود المنطقة وراوغ ساشا مدافع بني ياس ووضعها قوية في شباك الحارس فهد الظنحاني.

وقبل نهاية الشوط الأول أضاف كايو لوكاس الهدف الثاني له والثالث لفريقه مستفيداً من عرضية متقنة من مالانغو.

لم يتغير الحال كثيراً في الشوط الثاني الذي نجح فيه الشارقة في مواصلة سيطرته على مجريات الأمور، إلى أن تمكن البديل سالم صالح من تسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 86.

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