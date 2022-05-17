نادي الإمارات أول الهابطين إلى الدرجة الأولى

المصدر: رأس الخيمة: أحمد عيسى

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منح العروبة تأشيرة مغادرة الدوري للصقور بعد الفوز عليه 1-صفر في لقاء الفريقين مساء اليوم بالجولة 24 من المنافسة، معلناً بانتصاره الثمين والثاني على التوالي له عن رغبته القوية في الاستمرارية بالدوري وتفادي شبح الهبوط ليشعل صراع البقاء مع الظفرة.

وجاء فوز العروبة الأغلى له في الدوري بعد مباراة متوسطة الأداء تمكن من حسمها بالإصرار والعزيمة بهدف عن طريق علي مدن من ركلة جزاء في الدقيقة 52، ليرفع رصيده إلى 17 نقطة في المركز قبل الأخير، بفارق نقطة واحدة عن الظفرة الذي يحتل الترتيب الثاني عشر، وهنالك مواجهة مهمة تجمع الفريقين في جولة الختام، وقبلها سيلتقي العروبة بضيفه الوصل، والظفرة سيحل ضيفاً على النصر في الجولة 25.

فيما توقف رصيد الصقور عند 10 نقاط ليتأكد هبوطه رسمياً إلى دوري الدرجة الأولى قبل جولتين من النهاية، ويعتبر الهبوط الرابع له من دوري المحترفين الذي شكل فيه حضوراً خلال 10 مواسم من 14 نسخة.

وخيّمت الأحزان على أسرة نادي الإمارات، اللاعبين والجهازين الفني والإداري والجماهير بعد تأكيد عودة الفريق رسمياً إلى دوري الهواة الذي كان قد صعد منه الموسم الماضي للمحترفين، لكنه لم يتمكن من الصمود كثيراً، بعد نتائجه المخالفة للتوقعات، حيث فاز في مباراتين وتعادل في 4 خلال 24 مباراة محرزاً 19 هدفاً فقط واستقبلت شباكه 56 هدفاً وظل في المركز الأخير منذ بداية المنافسة بعد أن تعرض لتسع هزائم متتالية في مشوار البداية وحصد أول نقطة له في الجولة العاشرة بالتعادل أمام كلباء.

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