الظفرة يخسر أمام شباب الأهلي ويعقد موقفه في صراع البقاء

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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تأزم موقف الظفرة في صراعه على البقاء في دوري أدنوك للمحترفين، بعد خسارته أمام ضيفه شباب الأهلي، بهدف مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، على أرضية ستاد حمدان بن زايد، ضمن الجولة 24 من المسابقة.

وتوقف رصيد الظفرة عند 18 نقطة في المركز الثاني عشر، بفارق نقطة واحدة عن العروبة، الذي نجح في تقليص الفارق، وأحيا آماله في البقاء، بعد فوزه على الإمارات في الجولة ذاتها.

وبذلك يتعقد موقف الظفرة في جدول الترتيب قبل جولتين من نهاية المسابقة، إذ من المنتظر أن يواجه النصر في الجولة 25 يوم السبت المقبل، ويختتم مبارياته في الدوري بلقاء العروبة في الجولة الأخيرة، في مباراة ستحدد هوية الهابط إلى دوري الهواة.

ورفع شباب الأهلي رصيده إلى 36 نقطة في المركز الخامس، محققاً أول انتصار له خارج ملعبه في آخر 10 مباريات في الدوري هذا الموسم.

لعب الظفرة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 32، بعدما أشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه الظهير الأيسر راشد عبد الله، بعد عرقلة عيد خميس وحرمانه من الانفراد بالمرمى.

شهدت المباراة فرصاً بالجملة من كلا الفريقين، إذ بادر الظفرة بالهجوم وكاد أن يتقدم عن طريق عصام العدوة الذي ارتطمت كرته بالعارضة في الدقيقة 7، فيما رد القائم تسديدة عيد خميس لاعب شباب الأهلي في الدقيقة 44.

في الشوط الثاني نجح الظفرة في تهديد مرمى شباب الأهلي رغم النقص العددي بعدما ألغى الحكم هدفاً لماكيتي ديوب في الدقيقة 49 بداعي التسلل، قبل أن يهدر البرازيلي لوكاس سيلفا بعدها بدقيقتين فرصة هدف محقق لأصحاب الأرض، بعدما وصلته الكرة عرضية أرضية من ديوب، ولكنه سدد بغرابة في يد الحارس بدلاً من المرمى الخالي.

ونجح البديل يوري سيزار في إحراز هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 70 احتسبها الحكم بعد مخالفة ارتكبها خلف الحوسني ضد سيزار داخل المنطقة.

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