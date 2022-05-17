عجمان يسحق الوصل بالأربعة في 33 دقيقة

المصدر: دبي - علي شدهان- تصوير - غلام كاركر

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ألحق فريق عجمان الأول لكرة القدم، خسارة ساحقة بمضيفه الوصل بأربعة أهداف لهدفين اليوم الثلاثاء ضمن الجولة 24 لدوري «أدنوك» للمحترفين في الإمارات، وذلك في غضون 33 دقيقة فقط.

تسجيل الأهداف

سجل رباعية عجمان، سعيد جاسم «ق6»، ومحمد فراس «ق13 و33»، ووليد أزارو «25»، فيما سجل ثنائية الوصل، علي صالح «ق2»، وألكسندر «ق43»، ليرفع عجمان رصيده إلى النقطة 32، وهو نفس رصيد الوصل.

رغبة واضحة

أظهر عجمان، رغبة واضحة في الظفر بالنقاط الثلاث رغم تسجيل مضيفه هدف السبق بعد مضي أقل من 3 دقائق من انطلاقة المباراة، وهو الوضع الذي لم ينجح الوصل في استغلاله، حيث ظهرت خطوط لعبه بصورة باهتة، خصوصاً الدفاع وحراسة المرمى.

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