النصر والعين.. خارج الحسابات

المصدر: دبي - عدنان الغربي، العين - طلحة عبدالله

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يستضيف النصر باستاد آل مكتوم، فريق العين في التاسعة من مساء اليوم ضمن منافسات الجولة 24 لدوري أدنوك للمحترفين، في مواجهة خارج الحسابات بعدما حسم «الزعيم» اللقب في الجولة الماضية، كما تخلو المباراة من أي رهان لـ«العميد» البعيد عن المراكز المتقدمة، ولكن الفريقين يطمحان لتقديم مستويات جيدة تليق بسمعتهما وتاريخهما العريق في الكرة الإماراتية.

كما يسعى «العميد» لتأكيد صحوته الأخيرة التي جاءت على حساب جاريه الوصل وشباب الأهلي في الجولتين 22 و23 ويحتل العين صدارة الترتيب بـ58 نقطة مقابل 32 نقطة للنصر في المركز السادس.

ويخوض النصر المباراة بصفوف مكتملة باستثناء غياب الحارس أحمد شمبيه الذي ابتعد عن الفريق منذ الجولة 20 التي شهدت تألقه حينما تصدى لثلاث ركلات جزاء أمام الشارقة، ويدخل العين اللقاء متسلحاً بالمعنويات العالية ومنتشياً بتتويجه بالدرع، وقبل ذلك حصوله على بطولة كأس رابطة المحترفين.

وينتظر أن يدفع روبيروف مدرب العين بعدد من اللاعبين الذين لم يشاركوا مع الفريق في المباريات السابقة، بغرض إبقائهم على درجة الجهوزية المأمولة لخوض المباراتين المتبقيتين من منافسة الدوري، فيما يستمر غياب غير لاعب بسبب الإصابة ومنهم محمد عباس الذي أصيب بالرباط الصليبي، والبرازيلي جوناتاس سانتوس، ويكتنف الغموض مشاركة التوغولى لابا كودجو، الذي أصيب في مباراة الجزيرة.

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