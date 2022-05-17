خورفكان والجزيرة..تضميد الجراح

المصدر: (خورفكان – محمد فضل، أبوظبي - أحمد عيسى)

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يستقبل خورفكان ضيفه الجزيرة في التاسعة مساء اليوم ضمن مواجهات الجولة 24 من دوري أدنوك للمحترفين، ويخوض كل فريق المباراة بشعار التعويض، وتضميد الجراح بعد أن مني خورفكان بهزيمة أمام الشارقة بنتيجة 1 - 3، والتي عجلت برحيل المدرب كالديرون وعود المدرب عبدالمجيد النمر، فيما خسر الجزيرة أمام العين بخماسية نظيفة، وتراجع رابعاً برصيد 45 نقطة،ويحتل خورفكان المركز 11 برصيد 22 نقطة وبات بعيداً عن صراع القاع.

من ناحية أخرى يعاني الجزيرة الغيابات التي كان لها تأثير في مردوده ونتائجه الأخيرة ما اضطر المدير الفني كايزر إلى الدفع بعدد كبير من الوجوه الشابة التي تفتقد الخبرة.

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