الوحدة وكلباء.. استعادة الثقة

المصدر: (أبوظبي – محمد صادق، كلباء – محمد فضل)

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يستضيف الوحدة على ملعبه باستاد آل نهيان في التاسعة مساء اليوم، فريق اتحاد كلباء، ضمن مباريات الجولة الـ 24 من دوري أدنوك للمحترفين، في مباراة يسعى فيها «العنابي» لاستعادة الثقة المفقودة بعدما تراجعت نتائج الفريق في الجولتين الأخيرتين بالخسارة أمام الشارقة .

والتي كانت سبباً في الابتعاد عن المنافسة، ثم التعادل في الجولة الماضية مع كلباء والتي أدت إلى خسارة وصافة الدوري، وفقد الوحدة المركز الثاني بعدما وصل إلى 46 نقطة بفارق نقطتين عن الشارقة الذي قفز للوصافة، ويغيب عن العنابي، لاعب الوسط البرتغالي أدريان سيلفا، بسبب تراكم الإنذارات، ويلعب كلباء بمعنويات فوزه على الإمارات ويطمح للوصول إلى النقطة 30.

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