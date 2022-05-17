بني ياس والشارقة.. طموحات مختلفة

المصدر: الشارقة - ياسر قاسم، أبوظبي – محمد صادق

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يتطلع بني ياس «30 نفطة» إلى العودة لسكة الانتصارات عندما يواجه الشارقة في التاسعة مساء اليوم على ملعب السماوي بالشامخة في الجولة 24 من دوري أدنوك للمحترفين.

فيما يسعى الشارقة الثاني برصيد 48 نقطة، للمحافظة على الوصافة حتى نهاية المسابقة،ونجح الفريق في فرض أفضليته بعد عودته من المشاركة الآسيوية بتحقيقه الفوز في 3 مباريات على التوالي، على العروبة 5 - 0 وخارج ملعبه على الوحدة 2 - 1 وفي ملعبه على خورفكان 3 - 1 في الجولة الماضية.

في المقابل لم يتذوق بني ياس طعم الفوز في آخر 4 مباريات بعد أن تعرض للهزيمة أمام خورفكان برباعية، ثم التعادل 1-1 مع الجزيرة، و2-2 مع الإمارات، قبل أن يخسر مجدداً في الجولة 23 من العروبة على ملعب الأخيرة، ليفقد الفريق 5 نقاط كاملة أمام فرق المؤخرة المهددة بالهبوط،وتراجع بني ياس إلى المركز الثامن في جدول الترتيب بـ 30 نقطة.

ويعاني الفريق من فقدان أحد أهم لاعبيه في مواجهة الشارقة، وهو الأرجنتيني غاستون سواريز للإيقاف بعد تعرضه للطرد أمام العروبة في الدقائق الأخيرة من المباراة.

ورغم غياب عادل الحوسني الحارس الأول في الشارقة والمحترف كايو وشاهين عبد الرحمن وعبد الله غانم، إلا أن المدرب كوزمين نجح في إيجاد التشكيلة المناسبة في المباريات السابقة.

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