الوصل وعجمان.. تكافؤ

المصدر: (عجمان - ياسر قاسم)

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يخوض فريقا الوصل وضيفه عجمان، مباراتهما في السادسة والربع من مساء اليوم ضمن الجولة 24 لدوري أدنوك للمحترفين، وفق «حسبة» تدور تفاصيلها في منطقة الوسط، والمباراة متكافئة، حيث يفصل بين الفريقين مركزان و3 نقاط والوصل السابع «32 نقطة» وعجمان التاسع «29 نقطة».

ويسعى الوصل إلى استثمار إقامة المباراة بين جماهيره من أجل الظفر بالنقاط الثلاث، وطرحت إدارة النادي تذاكر مجانية لجماهير «الفهود».

ويعول عجمان على جاهزيته المعنوية والبدنية، حيث نجح في استعادة قوته في الجولة 23 أمام الوحدة وكان قريباً من الفوز قبل أن يتعادل الوحدة 2-2.

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