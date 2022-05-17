معركة النجاة من الهبوط

المصدر: الفجيرة – محمد فضل ، رأس الخيمة - أحمد عيسى

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تعود مباريات دوري أدنوك للمحترفين اليوم بعد توقف 5 أيام، بإقامة 7 مباريات مهمة لحساب الجولة 24 من دوري أدنوك للمحترفين وتقام في السادسة والربع مباراتان في معركة الهروب من خطر الهبوط لدوري«الهواة»، والبحث عن فرصة النجاة، وتجمع المباراة الأولى الإمارات مع العروبة في مباراة لا تقبل القسمة على اثنين ويمتلك «الصقور» 10 نقاط بالمركز الأخير وخسر مواجهته الماضية أمام كلباء 1 - 3، فيما أنعش العروبة حظوظه بالفوز على بني ياس بنتيجة 2 - 1 ليرفع رصيده إلى 14 نقطة.

وتبدو فرصة «الصقور» في البقاء غير واردة «منطقياً»، بعد أن تجمد رصيده في 10 نقاط بالمركز الأخير ويحتاج إلى الفوز على العروبة اليوم والشارقة وعجمان في الجولتين 25 و26، مع خسارة الظفرة في المباريات الثلاث، ما يؤكد أنه يبحث عن المستحيل.

وفي حال خسارته اليوم أو التعادل سيودع الدوري رسمي. وفي المقابل تعد المواجهة مهمة للعروبة الذي أنعش حظوظه بالجولة الماضية بالفوز على بني ياس ،و يبلغ الفارق بينه والظفرة 4 نقاط وفوز العروبة على الإمارات يعيده للمنافسة على البقاء، وخاصة حال تعثر الظفرة أمام شباب الأهلي.

وتجمع المباراة الثانية، في صراع النجاة من الهبوط،الظفرة«18 نقطة»، وشباب الأهلي «33 نقطة»، والطرف المعني بالهروب من القاع هو الظفرة، الذي يلعب بشعار «لا بديل عن الفوز»، حيث لا يزال ضمن دائرة الخطر،وهو حاليا بالمركز 12 ، وفوزه اليوم، وتعادل العروبة مع الإمارات، أو فوز الأخير، يضمن للظفرة البقاء، أما في حالة أي نتيجة أخرى، مع فوز العروبة أو تعادله، سيؤجل الحسم إلى الجولتين المقبلتين.

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