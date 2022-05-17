لا تعديل في برنامج «الأبيض» استعداداً لـ«الكانغارو»

المصدر: دبي - العوضي النمر

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لم يطرأ أي تعديل في برنامج إعداد وتجهيز منتخبنا الوطني الأول استعداداً لمباراة الملحق الآسيوي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2022 أمام نظيره الأسترالي يوم 7 يونيو المقبل في استاد أحمد بن علي في الدوحة، بعد التعديلات التي طرأت على الجولات الأخيرة لدوري أدنوك، ويبدأ «الأبيض» تجمعه الداخلي 24 الجاري، فيما سينضم لمعسكر المنتخب لاعبو الوحدة والشارقة عقب المشاركة في نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، المقرر 25 الجاري.

ويخوض منتخبنا مباراة دولية ودية أمام منتخب غامبيا 29 الجاري بدبي، ضمن برنامج إعداده، رغم إقامة منافسات الجولة 26 للدوري في اليوم نفسه، ستكون المباراة مغلقة بدون نقل تلفزيوني أو حضور جماهيري للمحافظة علي سرية استعدادات المنتخب، على أن تغادر بعثة «الأبيض» إلى الدوحة 30 الجاري، لبدء المرحلة الثانية من برنامج التجهيز لمباراة أستراليا، ومن المقرر إقامة الجولة 26 للدوري يومي 28 و29 الجاري بدون اللاعبين الدوليين.

متابعة

ويحرص الجهاز الفني لـ «الأبيض» بقيادة الأرجنتيني أروابارينا على متابعة مباريات جولة دوري أدنوك، والتي ستقام اليوم، من أجل الاطمئنان على مستوى اللاعبين تمهيداً لإعلان قائمة لاعبي المنتخب خلال الأيام المقبلة، ويسعى الجهاز الفني للاطمئنان على سلامة جميع اللاعبين، خصوصاً العناصر الرئيسة بالفريق، والتي سيعتمد عليها بشكل أساسي في مباراة الكانغارو.

ويراهن الأرجنتيني أروابارينا على الروح القتالية للاعبين خلال مباراة أستراليا، والانضباط خلال معسكر الإعداد الذي يسبق المباراة، سواء في دبي أو الدوحة، مع التمسك بأمل التأهل لمونديال 2022، مستغلاً الحالة المعنوية الطبية للاعبين بعد تحقيق الفوز على كوريا الجنوبية في آخر محطة من التصفيات الآسيوية، ومن قبلها محطتي لبنان وسوريا.

ولدى المدرب ثقة بأن اللاعبين سوف يؤدون مباراة أستراليا بروح قتالية عالية، رغبة منهم في تقديم أفضل أداء، لتحقيق تطلعات الجماهير.

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