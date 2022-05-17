تحديد مصير«خليجي 25» في يونيو

المصدر: دبي- العوضي النمر

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يترقب اتحاد الكرة العراقي قرار اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، بشأن تحديد مصير استضافة العراق لبطولة «خليجي 25»، ومن المنتظر إصدار القرار النهائي بشأن حسم هوية المستضيف قبل 30 يونيو المقبل، ويأتي ذلك بعد ختام زيارة وفد اتحاد كأس الخليج العربي برئاسة جاسم الرميحي إلى البصرة.

حيث تفقد جاهزية منشآت وملاعب بطولة «خليجي 25» المقرر إقامتها بداية 2023، وجاءت الزيارة ضمن سلسلة الزيارات الدورية للاطلاعِ على الملاعب والفنادق، وتحديد المنشآت وتقسيمها وفقًا للحاجة (فنادق المنتخبات، كبار الشخصيات، الإعلام، اللجان التنظيميّة، الحكام)، فضلاً عن فنادق الجمهور،وزار الوفد المنشآت الرياضية والخدمية والسياحية في البصرة.

وعقد لقاءات مع مسؤولي الاتحاد العراقي للكرة .وكانت لجنة التفتيش التي شكلها الاتحاد الخليجي، قامت بعدة زيارات ميدانية لمنشآت البصرة من ملاعب وفنادق، ورفعت تقارير ناقشها المكتب التنفيذي للاتحاد الذي منح العراق فرصة من أجل استضافة البطولة.

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