محمد النعيمي: دعم كبير للرياضة

المصدر: دبي - ياسر قاسم

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قال محمد سعيد النعيمي عضو رابطة المحترفين الأسبق، إن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، قائد على قدر المسؤولية الكبيرة، وعلى المستوى الاجتماعي نجد أن سموه يتفقد أحوال شعبه دائماً، ويتذكر الجميع مقولة سموه في فترة مواجهة جائحة كورونا «لا تشلون هم»، وكانت مقولة سحرية عكستها الإمارات واقعاً ليس فقط في حماية شعبها، بل امتدت إسهاماتها للعالم. وأضاف: إن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، صاحب مواقف كثيرة داعمة للرياضة، ومنها نجاح «عالمية الأولمبياد الخاص»، كما أن رياضة الجوجيتسو التي رعاها سموه تحظى بنجاحات عالمية، وكان سموه وراء فوز العين بأول لقب قاري، وأدخل سموه السعادة على قلوب الجميع بحضور نهائي كأس المحترفين.

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