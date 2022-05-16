عيسى هلال: خير خلف لخير سلف والإنجازات ستتضاعف

المصدر: دبي - البيان

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أكد عيسى هلال، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، هو خير خلف لخير سلف، وأن كل الإنجازات سيضاعفها ويجعلنا نفخر ونسعد بها، لا سيما وأن سموه نهل من نبع زايد وأعماله وصنائعه، كما تحلى بخصاله ومناقبه وصفاته.

وأكد عيسى هلال أن بصمات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في تطور الرياضة والرياضيين ليست خافية على أحد، ومواقف سموه ومبادراته التي امتدت من نادي العين إلى إمارة أبوظبي وإلى الدولة بأسرها، تشهد لسموه بالرؤية البعيدة في التخطيط والتطوير، والحكمة السديدة في التنظيم والإدارة، وهو ما يجعلنا نتفاءل كثيراً بكل ما هو قادم في المستقبل. وأضاف: صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حريص على التواصل مع الجماهير قبل القيادات، لإيمانه بأن القاعدة الجماهيرية هي أساس أي نجاح يمكن تحقيقه في الرياضة، وشخصياً لا أنسى دوره في تشييد القلعة العيناوية بإنجازاتها المحلية والدولية، التي تم تتويجها بتحقيق كأس أندية آسيا لكرة القدم، والطفرات المتلاحقة التي حققتها أبوظبي من خلال استضافتها للعديد من البطولات الدولية والعالمية في كرة القدم والفورمولا 1، والتنس والغولف وغيرها من الألعاب، وكذلك ما شهدته رياضة الجوجيتسو من نقلة نوعية بفضل دعم سموه لها محلياً وخارجياً،، وأذكر لسموه بكل التقدير إطلاق فكرة ماراثون زايد الخيري ليكون رسالة إنسانية إماراتية إلى العالم، وكان حضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لنهائي كأس الرابطة لافتاً ومحفزاً للرياضيين.

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