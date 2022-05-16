عبد الله الشرقي: مساندة قوية للرياضيين

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

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قال الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، إن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، يدعم الحركة الرياضية دائماً، ويساند الرياضيين بقوة. وأضاف: الرياضة في عهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مستمرة في رحلة الازدهار والتفوق، وصولاً إلى منصات التتويج العالمية، وهي من الأهداف المهمة للرياضيين ودائماً ما نجد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، قريباً من الشباب ومن الرياضيين، ويعرف احتياجاتهم، ويدعمهم بشكل كبير.

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