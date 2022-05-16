سعيد حارب: يجمع صفات القيادة والقدوة

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد سعيد حارب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» يجمع بين صفات القيادة والقدوة، وعمل دائماً من أجل رفعة الوطن وتعزيز مكتسباته في كل المجالات ومن بينها المجال الرياضي الذي شهد بفضل دعم ورعاية سموه تحقيق إنجازات عديدة رسخت مكانة الدولة على المستوى العالمي ومكنت أبناء الوطن من تحقيق الإنجازات الرياضية على مستوى التنافس والتنظيم وصناعة المستقبل الرياضي إقليمياً وقارياً وعالمياً، وقال: رغم مشاغل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الدائمة، إلا أن سموه حريص على حضور البطولات الرياضية للدعم والتشجيع، ويحرص على استقبال الأبطال الرياضيين وعائلاتهم لشكرهم على التمثيل المشرف للوطن.

وأضاف: امتدت الأيادي البيضاء لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى جميع مجالات العمل الرياضي على مستوى التنافس، وتمكين الكوادر الوطنية وتشييد المنشآت الرياضية عالمية المستوى، كما دعم سموه الأندية، وأثمر دعم وتوجيهات سموه استضافة الدولة العديد من البطولات العالمية ومن بينها كأس آسيا للكرة القدم، ومونديال الأندية عدة مرات و«عالمية الأولمبياد الخاص» كما رعى سموه رياضة الجوجيتسو التي أصبحت من أهم الرياضات بالدولة، وأصبحت الإمارات في صدارة العالم لنشرها واستضافة بطولاتها العالمية وصناعة أبطال عالميين.

وأضاف: بفضل رؤية ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أصبحت الإمارات في قلب رياضة سباقات السيارات في العالم، وأصبح حسم بطولة العالم يتم في حلبة ياس، وأصبح ابن الإمارات محمد بن سليم رئيساً للاتحاد الدولي، والحال كذلك مع طواف الإمارات العالمي ، كما أصبحت الإمارات في قلب صناعة القرار بالعديد من الاتحادات الدولية وفي مقدمتها «فيفا» و«دولي الدراجات الهوائية» والرياضات البحرية، وغيرها.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز