أسامة الشعفار: أيادٍ بيضاء في دعم الرياضيين

المصدر: دبي - البيان

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هنأ أسامة الشعفار رئيس الاتحاد الآسيوي للدراجات الهوائية، نائب رئيس الاتحاد الدولي، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بانتخاب أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد سموه رئيساً للدولة، معاهداً سموه على الوفاء للوطن وقيادته مواصلة لمسيرة التطور والرخاء والازدهار من خلال تنفيذ رؤى سموه وتوجيهاته الرامية إلى استدامة الحراك التنموي، وتعزيز دور الإمارات بما يليق بمكانتها وريادتها في مختلف المجالات والقطاعات. وثمن الشعفار الدعم اللامحدود لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان للرياضة والرياضيين، مؤكداً أن سموه رياضي من الطراز الأول وصاحب الأيادي البيضاء. كما يحرص سموه دائماً على دعم الرياضيين وتحفيزهم على التألق وتمثيل الدولة بأفضل صورة في كافة المحافل الدولية، وشملت رعايته ودعمه اللامحدود الرياضيين من كافة الألعاب وأصحاب الهمم على حد سواء.

جهود

وأكد الشعفار أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان قائد استثنائي، لدولة الريادة التي بفضل جهوده ورؤيته تحققت إنجازات نوعية ومتفردة، اعتلت من خلالها قمة المؤشرات العالمية، معتبراً أن اختيار سموه دلالة قوية على أن دولتنا ماضية في طريق الريادة لتحقيق التطور والنمو في شتى القطاعات، واعتبر الشعفار، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خير خلف لخير سلف، داعياً الله أن يسدد خطاه لما فيه خير الوطن والأمة، وأن تبقى الإمارات وفية لنهج زايد.

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