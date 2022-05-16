فاهم القاسمي: حقبة جديدة من التميز

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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قال معالي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، رئيس اتحاد الإمارات للغولف، إن الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، تؤسس لحقبة جديدة من التميز في تاريخ دولتنا على صعيد الأمن والاستقرار والبناء والازدهار، وكلنا ثقة بأن بلادنا وشعبنا بخير تحت قيادته، وهو «خير خلف لخير سلف»، وسيواصل مسيرة المغفور لهما بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والشيخ خليفة بن زايد آل نهيان طيب الله ثراهما، برجاحته وحكمته ودبلوماسيته لتعزيز مكانة دولة الإمارات لتواصل مسيرتها المميزة التي وضعتها واحداً من النماذج الفريدة بالعالم.

وأشار معالي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي إلى كثير من المواقف التي يحفظها شعب الإمارات «مواطنين ومقيمين» لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في كافة المجالات، الإنسانية والاجتماعية والسياسية والثقافية والرياضية، فقد نشأ محباً لرياضة الأجداد والتراث، ومارس مختلف الرياضات الفردية والجماعية، وتحظى الرياضة باهتمام ودعم بلا حدود من سموه بتوفير جل سبل النجاح للرياضيين بالدعم السخي والتوجيهات المستمرة والمتابعة، والحرص على استضافة وتنظيم الإمارات كبرى البطولات الإقليمية والدولية في ظل البنية التحتية مكتملة المواصفات، والتي أصبحت قبلة للرياضيين والنجوم، وهو القائد والقدوة وامتدت أياديه البيضاء لكافة الرياضات، وسموه حريص على غرس وانتقال مفاهيم الموروث الوطني عبر الأجيال.

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