عزة بنت سليمان: دور رائد ومتابعة كريمة

المصدر: دبي - البيان

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أشادت عزة بنت سليمان الأمين العام المساعد للشؤون الإدارية والمالية للجنة الأولمبية الوطنية بحجم الدعم والمتابعة الكريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، للرياضة والرياضيين في جميع المحافل والاستحقاقات، وتوجيه سموه الدائم بمساندتهم في تمثيلهم للوطن. وعبرت بنت سليمان عن اعتزازها بالدور الرائد لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في دعم رياضة الإمارات، بما يجعلها رقماً صعباً، مشيرة إلى أن رؤية سموه ومتابعته قادت العديد من الرياضات للعالمية.

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