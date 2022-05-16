منصور بوعصيبة: قائد ومعلم في فن الفوز والريادة

المصدر: دبي ـ فائز بجبوج

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رفع منصور بوعصيبة، رئيس اتحاد الإمارات للدراجات وعضو الاتحاد العربي للدراجات، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، «حفظه الله»، متمنياً لسموه دوام الصحة والعطاء لدعم الرياضة والرياضيين، والتي تأتي من ضمن اهتمامات سموه كرياضي يشار إليه بالبنان ويجمع بين صفات «القيادة والقدوة» كقائد ومعلم لأنجاله ولسائر الرياضيين الذين قدم لهم دروساً بليغة في فن الفوز والريادة وفي المنافسة الشريفة بروح رياضية، وشجع سموه شباب الإمارات والعالم على ممارسة العديد من الرياضات ومنها رياضة الجوجيستو التي اتجهت إلى العالمية، ويدين الجميع بالفضل لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في انتشار هذه الرياضة.

مكانة

وثمن بوعصيبة دعم ورعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان للرياضة والرياضيين، ما رسخ مكانة الإمارات على المستوى العالمي ومكنت أبناء وبنات الدولة من تحقيق الإنجازات الرياضية على مستوى التنافس والتنظيم وصناعة المستقبل الرياضي إقليمياً وقارياً وعالمياً، ونلنا نصيباً أكبر في رياضة الدراجات على المستوى المحلي والخارجي تنافسياً وتنظيمياً. وأشار إلى أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان يحرص على الدوام على تعزيز وترسيخ الرياضات التراثية لدعم وغرس مفاهيم الموروث الوطني في وجدان الأجيال.

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