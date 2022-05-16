عارف العواني: صناعة منجزات تاريخية

المصدر: أبوظبي - البيان

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أكد عارف العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، أن الدعم السخي لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، لمسيرة التنمية والنماء الرياضي، ساهم في صناعة منجزات تاريخية مهمة لرياضة الإمارات على كافة الصعد والمستويات، وقادها لصدارة المشهد الرياضي العالمي، سواء من ناحية تنظيم نخبة الفعاليات الرياضية العالمية أو تحقيق الإنجازات الرياضية.

وأكد العواني أن التقدم الكبير الذي سجلته رياضة الإمارات بدعم من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان امتد ليشمل كافة المجالات والصعد، حتى أصبحت الإمارات الوجهة الأولى والمفضلة لدى الاتحادات والمؤسسات الرياضية العالمية في ظل ما تتمتع به من بنى تحتية رياضية متطورة ومتكاملة، بما يدل على أن القيادة الرشيدة تضع الرياضة والرياضيين نصب أعينها، وقال: أصبحت أبوظبي عاصمة للرياضة العالمية ومنصة للقاء الأبطال ونخبة رياضيي العالم، كما ساهمت بشكل كبير في تطوير العديد من الرياضات والألعاب وانتشارها ليس فقط في الإمارات بل في العالم.

وأشار العواني إلى أن رياضة الإمارات أصبحت رقماً صعباً في كافة المحافل الدولية بما تحققه من إنجازات واستضافات لأبرز وأهم الفعاليات الكبرى ومؤخراًأ قيم في أبوظبي مونديال الأندية للمرة الخامسة ،الجائزة الكبرى للفورمولا 1 وبطولة العالم للجوجيتسو والألعاب العالمية للأولمبياد الخاص، وكأس آسيا، وكلها أحداث تؤكد أن رياضة الإمارات قادرة على العطاء والتميز، وقال: شهدت الرياضات المجتمعية نقلة نوعية على صعيد المشاركة المجتمعية مع كافة السباقات والأنشطة، إيماناً من رؤية سموه ودعمه اللامحدود وتشجيعه الكبير للرياضة في المجتمع، فهو القائد والقدوة الذي امتدت أياديه البيضاء لكافة الرياضات، وأصبحت الرياضات التراثية واحدة من أهم الفعاليات في المجتمع وركناً أصيلاً في رحلة التقدم والنجاح في ظل دعم سموه المتواصل واهتمامه الكبير لدعم وغرس مفاهيم الموروث الوطني في وجدان أجيال الحاضر.

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