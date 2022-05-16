بن هزام: ترسيخ مكانة الرياضة الإماراتية عالمياً

المصدر: دبي - البيان

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أكد محمد بن هزام الأمين العام لاتحاد الكرة، أن الدعم الكبير الذي تتلقاه الرياضة بشكل عام، وكرة القدم على وجه الخصوص، من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ساهم في تأسيس قاعدة رياضية متينة، وجعل الإمارات قبلة لنجوم العالم والفرق والمنتخبات، مشيراً إلى أن سموه قائد رياضي حكيم، يشجع على العطاء، ويدفع الرياضيين إلى منصات التتويج، في جميع الألعاب والرياضات الجماعية والفردية، وقال: إن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان السديدة، وحضوره المباريات والأنشطة الرياضية المختلفة، دليل على دعم سموه المتواصل للرياضة ولشباب الوطن، وهذا الدعم دليل على أهمية الرياضة في حياة المجتمع الإماراتي.

وثمّن بن هزام دعم سموه اللامحدود للرياضة، وتوجيهاته السديدة، واستقباله لأصحاب الإنجازات، مؤكداً أن دعم سموه رسخ مكانة الرياضة الإماراتية قارياً ودولياً، وجعلها بارزة على الخارطة العالمية.

وأكد الأمين العام للاتحاد، أن الإمارات، بفضل رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أصبحت المكان المفضل لفرق ومنتخبات مختلف قارات العالم، حيث تقيم معسكراتها وتخوض تجاربها الودية، تحضيراً للبطولات الرسمية، مشيراً إلى أن الدولة جاهزة في أي وقت لاستضافة الأحداث الرياضية، مهما كان حجمها ونوعها، بسبب وجود المنشآت الرياضية المتطورة، وازدهار الاقتصاد، وتوافر بقية عناصر النجاح.

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