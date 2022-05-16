جمعة الظاهري: الدعم وراء وصول هوكي الجليد للعالمية

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

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أكد جمعة الظاهري، الأمين العام لاتحاد الإمارات للرياضات الشتوية، أن دعم واهتمام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، كان له أكبر الأثر في تطور الإمارات في قطاع الرياضة عامة، وفي الرياضات الجليدية خاصة، مشيراً إلى أن توجيهات سموه وراء إنجازات المنتخبات في الرياضات الجليدية وهوكي الجليد وصولاً للعالمية، وإحراز المنتخب كأس العالم. وقال: سعدنا باستقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في 2007، لأبنائه اللاعبين بعد الحصول على بطولة آسيا، وكانت كلمات سموه حافزاً للمزيد من الإنجازات.

وأضاف: لا يمكن نسيان توجيهات سموه بتخصيص مقر وناد للرياضات الجليدية بأبوظبي، ومنذ هذا التاريخ بدأت الانطلاقة، وحققنا بطولة آسيا.

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