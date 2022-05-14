ناصر اليماحي: الإمارات فقدت رئيساً ملهماً

المصدر: (الفجيرة - محمد فضل)

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قال ناصر اليماحي عضو المجلس الوطني رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة، برحيل المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، فقدت الإمارات قائداً عظيماً ورئيساً ملهماً ورمزاً تميز بالمحبة والحكمة، لافتاً إلى أنه كان رمزاً في العمل والإخلاص من أجل رفعة وطنه وأمته، ولم يدخر جهداً في خدمة قضايا أمتيه العربية والإسلامية، وزخرت رحلته المعطاءة بالإنجازات والنجاحات التي جعلت بلاده رمزاً يحتذى به في الإدارة والريادة والتقدم، وستظل إنجازاته فخراً لكل أبناء وبنات الإمارات، وسار فقيد الوطن على خطى والده المؤسس، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، على نهج الإنسانية والعمل، والقيادة والتقارب مع أبناء شعبه، وستبقى سيرته وبصمته حاضرة فينا.

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