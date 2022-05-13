مسيرة رياضية حافلة للإمارات في عهد الشيخ خليفة بن زايد

المصدر: البيان

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أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الجمعة، وفاة رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، بعد رحلة طويلة من العطاء.

وتولى الشيخ خليفة بن زايد رئاسة دولة الإمارات عام 2004 خلفاً لوالده الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وبدأ في قيادة مسيرة التطور في جميع المجالات التي يأتي من بينها الرياضة، فكان لها نصيباً كبيراً من اهتمام الشيخ خليفة بن زايد، حيث كان متابعاً لها بشكل دائم، خاصة على صعيد كرة القدم، كما تمكنت الإمارات في عهد الشيخ خليفة من استضافة العديد من الأحداث والبطولات الكبرى وتنظيمها بنجاح باهر.

وجذبت الإمارات أنظار العالم خلال عهد الشيخ خليفة بن زايد من خلال الفعاليات الرياضية المتنوعة والمبتكرة التي تقام بأعلى معايير الفخامة والتنظيم والأمن والسلامة، إذ تميزت الإمارات خلال السنوات الماضية بمنشآتها الرياضية ذات التصاميم العالمية، والتي تعدّ من أبرز عوامل الجذب السياحي للدولة، ومثلت قوة اقتصادية كبيرة.

ونجحت الإمارات خلال السنوات الأخيرة في استضافة العديد من الفعاليات الرياضية الكبرى جاء على رأسها، مونديال الأندية أعوام 2009 و2010 و2017 و2018 و2021، وكأس العالم للشباب 2013، وكأس آسيا 2019، وبطولة العالم للغولف 2020، وبطولة آسيا للملاكمة 2021، بخلاف تنظيم النسخة السنوية من كأس دبي العالمي، والعديد من الأحداث الرياضية الكبرى أيضاً التي نظمتها الدولة بنجاح في عهد الشيخ خليفة بن زايد، وهو ما يدل على التطور الكبير في الجانب الرياضي خلال عهد سموه رحمه الله.

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