الاتحادات الرياضية والأندية تنعى خليفة بن زايد

المصدر: البيان

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نعت الأندية والاتحادات الرياضية برسائل مؤثرة على حساباتها الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، قائد الوطن وراعي مسيرته، صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم.

وأصيب الوسط الرياضي بحالة من الحزن الشديد لوفاة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رحمه الله، صاحب الأيادي البيضاء على الرياضة والرياضيين.

وشهدت الرياضة الإماراتية تحولاً كبيرا على كافة المستويات تحت قيادة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رحمه الله، اذ أصبحت الدولة وجهة عالمية، يقصدها كافة الرياضيين من مختلف الألعاب، نظراً لجودة البنية التحتية والنهضة العمرانية الكبيرة ووسائل الاتصالات والانتقالات والإقامة ذات المستوى العال، وتوفير عنصري الامن والأمان.

وقال الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم في تغريدة على حسابه بـ"تويتر":

"ببالغ الأسى و الحزن العميق ننعي أنفسنا و الأمتين العربية و الاسلامية والعالم أجمع في وفاة قائد الوطن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الذي انتقل الى جوار ربه راضياً مرضياً وإنا لله وإنا إليه راجعون".

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