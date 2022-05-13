دبي تشهد انطلاقة جولة كأس العالم 2022

المصدر: دبي- العوضي النمر

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احتفت دبي بانطلاقة الحملة الترويجية للنسخة الأصلية لكأس العالم، في بداية جولة تشمل 51 دولة حول العالم، بما فيها البلدان الـ32 المتأهلة إلى العرس العالمي (مونديال 2022)، الذي سيقام في ضيافة قطر وينطلق نوفمبر المقبل، حيث جاء احتفالاً مميزاً شهده اثنان من الفائزين بكأس العالم هما الحارس الإسباني الأسطوري إيكر كاسياس.

والنجم السابق لمنتخب البرازيل كاكا، إضافة إلى نجوم منتخب الإمارات الذين شاركوا في مونديال (إيطاليا 90)، عبد الرحمن محمد وخالد إسماعيل وعبدالقادر حسن، ونوف العنزي كابتن منتخب الإمارات للسيدات.

وأقيم الاحتفال في «كوكاكولا أرينا» في دبي، بحضور محمد بن هزام الظاهري أمين عام اتحاد كرة القدم. وعدد من المسؤولين في الشركة الراعية والمجالس الرياضية بالدولة، إلى جانب براد روس، نائب رئيس قسم التسويق والشراكات العالمي للرياضية والترفيه في كوكاكولا، وكلاوديا نفارو، نائب رئيس شركة كوكاكولا للتسويق في منطقتي أوراسيا والشرق الأوسط، وتولغا سيبي، نائب الرئيس والمدير العام لشركة كوكاكولا في منطقة الشرق الأوسط، وتأتي تلك الاحتفالية لتمنح عشاق الرياضة في الإمارات فرصة ثمينة لمشاهدة الجائزة الأهم والأغلى في عالم كرة القدم.

وتمر الجولة للمرة الأولى في تاريخها بعدة دول في منطقة الشرق الأوسط، مثل عُمان، والبحرين، والكويت، ولبنان. كما تزور المملكة العربية السعودية في محطتها قبل الأخيرة، قبل أن تحط رحالها في الدولة المضيفة قطر.

شغف

وألقى محمد بن هزام الظاهري، كلمة في بداية الاحتفال قال فيها: «نتشرف باختيار الإمارات لاستضافة انطلاقة جولة كأس العالم FIFA 2022™ برعاية كوكاكولا، والتي دائماً ما ينتظرها عشاق كرة القدم بكثير من الشغف والترقب، ولا يخفى على أحد أنّ كأس العالم هي أكثر الجوائز الرياضية شهرة حول العالم وهي تمثّل أبهى صور التميّز الرياضي.

كما أنّها رمز موحد للشعوب والدول حول العالم ومصدر إلهام وتحفيز للأجيال الصاعدة». وقال أمين عام اتحاد الكرة: «إننا نفتخر بجذب أنظار العالم إلى كوكاكولا أرينا في دبي مع جولة كأس العالم، وهي المدينة التي اعتادت على استضافة الأحداث الرياضية الكبرى. ونحن نعبر عن ترحيبنا بهذه الجولة مجدداً ونؤكد استعداد الاتحاد الإماراتي لكرة القدم للمساهمة بإنجاح هذه الفعالية لتكون أفضل جولة لكأس العالم أقيمت إلى يومنا هذا».

فيما قالت كلاوديا نفارو: «يسرنا أن نوفر الأجواء الحماسية للبطولة الأكثر شهرةً في عالم الرياضة وكرة القدم للجماهير في دبي، حيث تنطلق جولة كأس العالم من الشرق الأوسط، وتعود لتختتم رحلتها فيه أيضاً، في سابقة هي الأولى من نوعها.

وتؤمن كوكاكولا بقدراتها وإمكاناتها، وتفتخر بتوفير هذه التجربة الثمينة والمميزة لعشاق الرياضة في مختلف أنحاء العالم. وأود أن أتقدم بالشكر إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم، واتحاد الإمارات لكرة القدم، على شراكتهما وتعاونهما الوثيق معنا».

وتشمل جولة كأس العالم 51 دولة ومنطقة، لتسجل خطوة نحو هدف كوكاكولا والاتحاد الدولي لكرة القدم بزيارة جميع الدول الأعضاء في الاتحاد والبالغ عددها 211 دولة بحلول العام 2030. وتزور الجولة لأول مرة على الإطلاق، جميع الدول الـ32 المشاركة في البطولة، لتلهم بذلك الجماهير حول العالم من خلال تقديم تجارب استثنائية.

فرصة

ومن جهته، قال براد روس، نائب رئيس قسم التسويق والشراكات الرياضية والترفيهية العالمية لدى شركة كوكاكولا: «في ظل استعداد عشاق كرة القدم حول العالم لدعم منتخبات دولهم، تدرك كوكاكولا أن المعنى الحقيقي لكأس العالم يكمن في التواصل والترابط والإيمان العميق بالمنتخب والشغف العارم بالرياضة. لذا تمنح جولة كأس العالم FIFA 2022™ برعاية كوكاكولا المشجعين لمحة أخرى عن البطولة المُرتقبة وحماسها الاستثنائي، وفرصة جديدة لمشاهدة الجائزة الأبرز عن قرب».

وبهذا الصدد، قال كاكا: «يشرفني المشاركة في استضافة المحطة الأولى لجولة كأس العالم™ لكرة القدم برعاية كوكاكولا، فلا تزال ذكريات فوزي بكأس العالم 2002 مع منتخب البرازيل حية في ذاكرتي، لأن كرة القدم بالنسبة لي أكثر من مجرد رياضة، بل هي حياتي وشغفي».

فيما أضاف إيكر كاسياس: «بلغت ذروة المجد في مسيرتي الكروية عندما حملت الكأس لأول مرة مع منتخب إسبانيا عام 2010، لذا أنا متحمس لمنح المزيد من عشاق الرياضة فرصة التعرف عن كثب على كأس العالم الحقيقي».

وتتمتع شركة كوكاكولا بعلاقة طويلة الأمد مع الاتحاد الدولي لكرة القدم تعود لعام 1976، ولطالما كانت الجهة الراعية الرسمية لجميع بطولات كأس العالم منذ عام 1978. كما تواجدت علامة الشركة في الملاعب المضيفة لبطولات كأس العالم منذ عام 1950، حيث تُعد داعماً قديماً لرياضة كرة القدم بمختلف مستوياتها.

محطة

وتشتهر الجماهير الإماراتية بشغفها العميق بكرة القدم، لذا شكلت كوكاكولا أرينا في دبي محطة مثالية لانطلاق هذه الجولة العالمية، حيث دعت كوكاكولا عشاق الرياضة إلى اغتنام فرصة العمر بمشاهدة الجائزة الأثمن والأبرز في عالم كرة القدم، واختبار الألق الحقيقي لكأس العالم. ومن المتوقع حضور أكثر من 2000 مشجع من مختلف أنحاء الإمارات إلى كوكاكولا أرينا، من بينهم نحو 200 لاعب شاب من مدارس ومراكز التدريب التابعة لاتحاد الإمارات لكرة القدم.

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