برج خليفة شاهد على «كأس الأساطير»

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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قاد النجم البرازيلي رونالدينيو نجم فريقي باريس سان جيرمان وبرشلونة سابقاً فريق «ستارز» أمس، للفوز بلقب النسخة الأولى لـ«كأس الأساطير» عقب تغلبه على فريق «شامبيونز» بقيادة النجم البرتغالي لويس فيغو نجم أندية برشلونة وريال مدريد وانتر ميلان سابقاً بنتيجة ١٨-١٦، أقيمت المباراة التي نظمتها شركة أوميغا برو بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي ودائرة السياحة والتسويق التجاري في الحديقة الخارجية لفندق أرماني بجوار برج خليفة بمشاركة 22 لاعباً من أبرز نجوم الساحرة المستديرة في العالم وبقيادة النجمين رونالدينيو ولويس فيغو ووسط حضور جماهيري لافت من مختلف الجنسيات.

وأقيمت المباراة على ثلاثة أشواط على امتداد 60 دقيقة بواقع 20 دقيقة لكل شوط، حيث انتهى الشوط الأول لفريق «ستارز» بنتيجة ٧-5 وتفوق فريق «شامبيونز» في الشوط الثاني ٥-٣ ليعادل النتيجة 10-10 وفي الشوط الثالث حسم «ستارز» النتيجة بفوزه ٨-٦ ويحسم اللقب.

تشكيل

وتشكل فريق رونالدينيو من مواطنه كاكا والهولندي ويسلي شنايدر والكولمبي كارلوس فالديراما والاسباني خافيير سافيولا والأرجنتيني استيبان كامبياسو، ونجم كرة قدم الصالات البرازيلي فالكاو والحارس الألماني ينز ليمان و مواطنه كيفن كوراني وحارس المرمى الكولمبي فريد موندراغون والأورغواياني دييغو لوغانو والمكسيكي ريكاردو أوسوريو.

وتشكل فريق لويس فيغو من النجوم السابقين الهولندي باتريك كلوفرت وحارس مرمى الاسباني ايكر كاسياس والانجليزي جون تيري والسعودي سامي الجابر، والإيطالي ماركو ماتيرازي، والفرنسي يوري جوركاييف، ومواطنيه مايكل سيلفستر وإبراهيم با والكامروني صامويل ايتو.

واستمتع الجمهور الحاضر باللمسات السحرية والمهارات الفردية لهؤلاء النجوم وخاصة رونالدينيو الذي مازال يحتفظ بمهارة المراوغة وكذلك مواطنه فالكاو أفضل لاعب كرة صالات في العالم الذي أمتع الجمهور بلقطات فنية جميلة أمام المرمى. وأكد رونالدينيو أن اللعب بجوار برج خليفة أعلى مبنى في العالم تجربة فريدة ومبهرة وأنه سعيد بالتواجد في دبي التي تعود على زيارتها في مناسبات عديدة على مدار العام ولقاء عدد من لاعبيه السابقين.

وأشار رونالدينيو أنه عاشق لدبي منذ أول مرة زارها فيها منذ سنوات طويلة ويزورها باستمرار للاستمتاع بالمنشآت السياحية والفندقية ومراكز التسوق الرائعة، وكذلك الشواطئ الساحرة ومراكز التدريب وأن لديه العديد من الذكريات الجميلة في هذه المدينة الجميلة. أعرب البرتغالي لويس فيغو نجم أندية برشلونة وريال مدريد وإنتر ميلان سابقاً عن سعادته بالتواجد في دبي التي تعوّد على زيارتها منذ 2001، وأضاف: أعتبر دبي بيتي، وهي مدينة متطورة، عندما زرتها للمرة الأولى كان برج خليفة مجرد فكرة وأنا فخور أن ألعب بجوار هذا المعلم الحضاري العالمي. حظيت المباراة باهتمام إعلامي واسع.

حيث تم نقلها على قناتي دبي الرياضية وأبوظبي الرياضية وشبكة 433 وعدد من القنوات العالمية، كما تم نقلها عبر حسابات التواصل الاجتماعي الخاصة بالحدث وبأهم مشاهير ومؤثري التواصل الاجتماعي من دولة الإمارات والدول العربية والعالمية، وكذلك عبر منصة تيك توك.

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