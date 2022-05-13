خورفكان يقيل كالديرون ويعيد النمر

المصدر: (خورفكان - محمد فضل)

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أقالت إدارة نادي خورفكان الأرجنتيني كالديرون، بعد تراجع نتائج الفريق في الفترة الأخيرة، وآخرها الهزيمة أمام الشارقة 1-3، ضمن الجولة 23 من دوري المحترفين، وسيتولى عبد المجيد النمر مساعد المدرب، أمور الفريق الأول حتى نهاية الموسم الحالي، ويعتبر كالديرون الضحية الثامنة في الدوري. ولم تسعف النتائج الجيدة، المدرب الأرجنتيني الذي تم التعاقد معه في منتصف الموسم، خلفاً للبرازيلي زاناردي، الذي أقيل هو الآخر من منصبه، بعد تعرض «النسور» للهزائم، ويحتل الفريق المركز الحادي عشر، برصيد 22 نقطة.

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