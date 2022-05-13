المجلس الوطني يناقش تقرير دعم الرياضة

المصدر: (دبي - البيان)

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ناقشت لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها برئاسة عدنان الحمادي رئيس اللجنة، مسودة تقريرها حول سياسة الهيئة العامة للرياضة بشأن دعم قطاع الرياضة بالدولة. حضر الاجتماع كل من: شذى النقبي مقررة اللجنة، وسارة فلكناز، والدكتورة شيخة الطنيجي، وعائشة البيرق، وعفراء العليلي، وناصر اليماحي، أعضاء اللجنة. وتم مناقشة أهم توصيات اللجنة بشان الموضوع الذي يتضمن محاور عدة منها السياسات والتشريعات التكاملية لدعم وتطوير الرياضة بالدولة، ومبادرات الهيئة لتطويرالرياضات، وتمكين الكوادر المواطنة في القطاع الرياضي ورعاية الموهوبين.

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