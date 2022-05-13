تعاون كروي بين الإمارات والكاميرون

المصدر: دبي - البيان

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التقى الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد كرة القدم، أمس، صامويل إيتو رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، الذي يزور البلاد حالياً. وتناول اللقاء، بحث سُبل التعاون بين الاتحادين، إلى جانب شؤون لعبة كرة القدم في قارتي آسيا وأفريقيا، والتعاون المستقبلي بشأن المنتخبات الوطنية في البلدين. حضر اللقاء حميد أحمد الطاير عضو مجلس الإدارة، رئيس لجنة المنتخبات الوطنية والشؤون الفنية باتحاد الكرة. الجدير بالذكر أن الشيخ راشد بن حميد النعيمي، يحرص على تقوية العلاقات مع الاتحادات الكروية في العالم، بما يخدم تطور كرة الإمارات عامة، والمنتخبات الوطنية على وجه الخصوص، وشهدت الفترة الماضية توقيع الاتحاد عدداً من الاتفاقيات المشتركة التي تدعم التعاون مع اتحادات إفريقية وآسيوية وأوروبية.

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