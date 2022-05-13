اتحاد الكرة يتلقى دعوة «خليجي 25»

المصدر: (دبي - العوضي النمر)

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تلقى اتحاد الكرة دعوة رسمية من اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، لمشاركة الأبيض في «خليجي 25» المزمع إقامته في مدينة البصرة العراقية،العام المقبل، وهي البطولة التي تأجلت كثيراً في ظل ظروف «كورونا»، إضافة إلى إقامة التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى مونديال 2022 وكأس آسيا «بالصين 2023»، وكأس العرب. أرسل اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم دعوات رسمية إلى جميع الاتحادات الوطنية، وهي الكويت والسعودية وسلطنة عمان واليمن والبحرين، بجانب مشاركة المنتخب العراقي البلد المستضيف لـ«خليجي 25».

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