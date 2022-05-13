عدم إشهار البطاقات.. سلبية التحكيم في الجولة

المصدر: دبي - العوضي النمر

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على الرغم من الأداء الجيد لقضاة الملاعب في الجولة الثالثة والعشرين لدوري أدنوك للمحترفين في معظم المباريات، إلا أن عدم إشهار البطاقات سواء الصفراء أو الحمراء لعدد من اللاعبين نتيجة العنف في الأداء والخشونة والتهور، كانت النقطة السلبية البارزة التي يجب التوقف عندها من قبل لجنة الحكام سعياً للحفاظ على سلامة اللاعبين وترسيخ مبدأ «اللعب النظيف» خاصة مع تعدد حالات الإصابة لعدد من النجوم والذين ابتعدوا عن الملعب لفترات طويلة هذا الموسم بسبب الإصابات.

قرارات إدارية

حيث شهدت مباريات عجمان مع الوحدة والعروبة مع بني ياس والشارقة مع خورفكان عدداً من الحالات التي يستحق أصحابها عقوبات إدارية يترتب عليها بطاقات سواء صفراء أو حمراء، واعتمد الحكام على تطبيق مبدأ إتاحة الفرصة، ولكن تطبيق ذلك يجب ألا يتم في حالات تعمد الإيذاء للمنافسين، وكان لاعب خورفكان علي عبدالله يستحق البطاقة الحمراء بسبب اللعب العنيف، وقد شهدت مباراة العروبة مع بني ياس تدخلاً إيجابياً من حكم تقنية الفيديو حينما استدعي الحكم لمشاهدة لقطة من لقطات السلوك المشين للاعب السماوي سواريز مما اضطر الحكم لإشهار البطاقة الحمراء له.

تعاون إيجابي

الجولة 23 شهدت تعاوناً إيجابياً بين حكام الساحة وزملائهم في تقنية الفيديو مما انعكس بشكل إيجابي على أداء الحكام ومن بينها إلغاء ركلة جزاء للعين في مباراته أمام الجزيرة، والتي أحسن الحكم الدولي عمر آل علي إدارته على الرغم من حساسية المباراة بين الفريقين.

كما شهدت الجولة مشاركة عدد من حكام الدرجة الأولى مثل المتألق سلطان محمد صالح وحمد علي يوسف والوجوه الشابة أحمد بلال وخالد ناجم وعامر الضبيع، وَلَيْت اللجنة تواصل الدفع بالوجوه الشابة خلال المباريات التي تم حسم موقف أصحابها سواء في القمة أو القاع لمنحهم فرصة الاحتكاك وكسب مزيد من الخبرات استعداداً للموسم القبل.

حالات تحكيمية

● تعاون ممتاز بين حكم مباراة الشارقة مع خورفكان وزميله في تقنية الفيديو أسفر عن احتساب ركلة جزاء صحيحة للشارقة.

● طالب العروبة بركلة جزاء في مباراته أمام بني ياس ولكن الاحتكاك بين اللاعبين كان طبيعياً ولا يرتقي لركلة جزاء.

● احتسب الحكم ركلة جزاء صحيحة لصالح عجمان نتيجة لمس لاعب الوحدة للكرة داخل منطقة الجزاء.

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